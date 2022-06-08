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Dünya

Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Muhammed Emin Canik   | 08.06.2022
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Buenos Aires

Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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