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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tatil için bulunduğu Sao Paulo'da bağırsak düğümlenmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

Muhammed Emin Canik   | 03.01.2022
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Buenos Aires

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, dün öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti.

Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın karın ağrısı hissetmesi sebebiyle ülkenin Sao Paulo kentindeki Vila Nova Star Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Vila Nova Star Hastanesinden yapılan açıklamada, Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi görüldüğü kaydedilmişti.



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