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Dünya

Brezilya Amazonlarında ormansızlaştırma 11 aydı yüzde 22,3 azaldı

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve orman tahribatı, Ağustos 2022 ile Temmuz 2023 arasında yüzde 22,3 oranında azaldı.

Sinan Doğan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Brezilya Amazonlarında ormansızlaştırma 11 aydı yüzde 22,3 azaldı

Bogota

Hükümetten yapılan açıklamada, Ağustos 2022 ila Temmuz 2023 arasında ormansızlaşmanın yüzde 22,3 oranında azaldığı belirtilerek bu oranın 2019'dan bu yana yakalanmış en düşük oran olduğu kaydedildi.

Söz konusu süre içerisinde 9 bini aşkın kilometrelik alanın ormansızlaştırıldığına dikkati çekilen açıklamada, bunun kabaca İspanya'nın Madrid kentinin 14 katına denk geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın görev süresinin ilk 7 ayında Amazon yağmur ormanlarının korunması için ciddi mücadele verildiği ancak ulaşılmak istenen miktarın oldukça uzağında kalındığı bildirildi.

Çevre Bakanı Marina Silva, düzenlediği basın toplantısında hükümetlerinin ormansızlaştırmayla aktif mücadele kapsamında, 2030'a kadar bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ettiğini söyledi.

El Nino fenomeni ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak Amazon eyaletinde ciddi kuraklık yaşandığını dile getiren Silva, "Bunun çok büyük bir zorluk olduğunu biliyorduk ama denetim kapasitemizi yüzde 200 arttırdık ve plan çok hızlı sonuç veriyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.

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