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Dünya

BM Genel Kurulunda ilk konuşmayı 66 yıldır Brezilya yapıyor

Dünya liderlerini bir araya getirecek 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu yıl da ilk konuşmayı Brezilya yapacak.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 21.09.2021
BM Genel Kurulunda ilk konuşmayı 66 yıldır Brezilya yapıyor

Ankara

Bloomberg'in haberine göre, Brezilya alfabetik sıralamada önde olmamasına rağmen 66 yıldır BM Genel Kurulunda ilk konuşmacı olmayı sürdürüyor.

BM'nin internet sitesinde, konuşmacıların sırasını belirlemek amacıyla karmaşık bir algoritma kullanıldığı kaydedilirken, Brezilya'nın ardından kürsüye çıkan ikinci ülke, BM Genel Kuruluna ev sahipliği yapan ABD oluyor, diğer ülkelerin konuşma sırası için ise kesin bir plan sunulmuyor.

BM bu durumu, "Diğer tüm üye devletler için konuşma sırası, temsil düzeyi, tercih ve coğrafi denge gibi diğer kriterlere dayanıyor." şeklinde açıklıyor.

BM protokol yetkilileri, BM Genel Kurulunun ilk yıllarında ilk konuşmacı olmayı hiçbir ülke istemeyince Brezilya'nın bu işe gönüllü olduğunu belirtiyor.

Brezilya'nın kurulda ilk konuşmayı yapmasının, yıllar içinde bir gelenek haline geldiği ifade ediliyor.

İkinci konuşmacı ABD için ise geleneğin bozulduğu olmuştu. Örneğin, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016 yılında BM Genel Kuruluna gecikmesi üzerine kürsüye ikinci konuşmacı olarak Çad Devlet Başkanı İdriss Deby çıkmıştı.

Konuşmalar 15 dakika sürüyor

Kurulda söz alan ülkelerin 15'er dakika konuşması planlanıyor ancak bu sürenin zaman zaman aşıldığı görülüyor. Konuşmacıların bu süreyi aşmaması için kürsüye renkli ışıklarla işaret veriliyor.

News24'ün haberine göre, Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi, 2009 yılında ilk kez katıldığı Genel Kurul toplantısında 96 dakika konuşmuştu.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun 1960'ta başbakan olarak katıldığı kurul konuşması 4 saat 29 dakika sürmüştü.

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