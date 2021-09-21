AB: Avustralya-AB serbest ticaret anlaşması müzakereleri gecikebilir
AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Lange, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı yapımı anlaşmasını sona erdirme kararının, Avustralya-Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması müzakerelerini karmaşıklaştıracağını ve geciktireceğini söyledi.
Melbourne/Brüksel
Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, Avustralya'nın 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki anlaşmayı sona erdirme kararının "Avrupa çıkarlarına karşı bir tür saldırı" olduğunu söyledi.
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İptal kararının Avustralya-Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerini karmaşıklaştıracağını ve geciktireceğini söyleyen Lange, Fransızların tepkisinin ardından müzakerelerin "daha karmaşık hale geldiğini" belirtti.
Lange, Avustralya ve AB arasında güven sorunu yaşandığını belirterek, "Şu anda ortaya güvensizlik sorunu var ve bazı üyeler böyle bir anlaşmada daha fazla güvenlik garantisi ve daha fazla güvence isteyebilir, bu yüzden diyalog ve müzakerenin daha fazla zaman alacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.
Anlaşmanın gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Fransa seçimlerinden önce imzalanmayacağını iddia eden Lange, "Soru, Avustralya'nın ne kadar ciddi ve ne kadar güvenilir olduğu. Bu nedenle, ticaret anlaşmasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir tartışma var ancak sanırım müzakereyi durdurmak için net bir taahhüt yok. Artık güven yok." ifadelerini kullandı.
Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, yaptığı açıklamada, AB ve Avustralya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 12 Ekim'de başlayacak 12. turu için AB Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile Brüksel'de görüşmelerde bulunacağını söyledi.
Tehan, bu görüşmelerin devam etmemesi için hiçbir neden göremediğini belirtti.
Anlaşmanın iptaliyle Fransa'nın hayal kırıklığına uğramasını anlayışla karşıladıklarını dile getiren Tehan, özellikle 10. ve 11. tur görüşmelerinde olduğu gibi 12. tur görüşmelerinin de yine çok iyi geçeğini umduklarını kaydetti.
Borrell: Hayal kırıklığına uğradık, Fransa ile dayanışma içindeyiz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelen AB Dışişleri Bakanlarının toplantısına ilişkin açıklama yaptı.
AUKUS adı verilen "ABD-Avustralya-İngiltere" arasındaki savunma ortaklığının, "kazayla" tam da AB'nin Hint-Pasifik stratejisini açıkladığı güne denk gelmesinin şaşkınlık uyandırdığını ifade eden Borrell, "Bakanlar da çok hayal kırıklığı yarattığını düşünerek bu konuyu tartıştılar. Görüşme sırasında bakanlar, Fransa ile açık bir dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler." dedi.
Borrell, Avustralyalı mevkidaşıyla daha önceden planlanan bir görüşme yaptığını aktararak, "AUKUS konusunda neden önceden istişare yapılmadığını sordum. Bu ittifakın Fransa örneğinde olduğu gibi Pasifik'te güçlü bir varlığı olan Avrupalı ortakları dışarıda bırakmasından üzüntü duydum. Bölgede istikrara yönelik mevcut zorlukların, benzer düşünen ortaklar arasında daha fazla iş birliği ve koordinasyon gerektirdiğini ve kesinlikle Avustralya, İngiltere ve ABD'nin AB ile benzer fikirli ortaklar olduğunu vurguladım." değerlendirmesini yaptı.
Yüksek Temsilci, "Hint-Pasifik Stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Fransa, Avustralya’yı "ihanetle" suçlamıştı
Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya’nın Fransız Naval Group'la yaptığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.
Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı üçlü güvenlik ortaklığı anlaşmasının Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.