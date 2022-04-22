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Dünya

Bosna Hersek'te 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bosna Hersek'te hayata geçirilen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ülkenin orta kesimindeki Nemila Camil Sijaric Okulu'nda "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Ahmet Nurduhan, Aldijana Hadzic   | 22.04.2022
Bosna Hersek'te 'Çocuk Şenliği' düzenlendi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Programa, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Saraybosna Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı ile Türk kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Şenlikte, ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, şarkılar ve şiirler eşliğinde eğlendi.

Program sonrasında UID Bosna Hersek'in inisiyatifiyle Eyüp Sultan Belediyesi tarafından bu yıl içinde okul bahçesine yaptırılan çocuk parkı ziyaret edildi.

Türkçe, 2011'den beri seçmeli ders olarak öğretiliyor

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkçenin Bosna Hersek devlet okullarında 2011'den beri "Tercihim Türkçe" projesi kapmasında seçmeli ders olarak öğretildiğini söyledi. Yaman, "Bu kapsamda kardeş okul ziyaretleri, yarışmalar ve geleneksel olarak düzenlediğimiz Çocuk Şenliği programımız devam ediyor." dedi.

Yaman, Kovid-19 salgını öncesinde 6 bin çocuğun katılımıyla 9 kez gerçekleştirilen şenliğin bu yıl yüksek katılımcı sayısıyla düzenlenemediğini ifade etti.

"Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Bosna Hersek'te, tekerleme, şiir, şarkı, öz çekim, video ve resim gibi alanlarda yarışmaların devam ettiğini söyleyen Yaman, bu programı sembolik olarak Nemila'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında programın düzenlendiği okul ile farklı vesilelerle ilişkilerin olduğunu, hem müşavirliğin hem de YEE'nin birçok projesinin bu okulda organize edildiğini belirtti.

Bosna Hersek'in coğrafya olarak Türkiye'den uzak olsa da 23 Nisan'da Türkiye'de hissedilen coşkunun burada da hissedildiğine dikkati çeken Akçeşme, bu coşkunun çocukların gözlerinde görüldüğünü ifade etti.

UID Saraybosna Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Nemila'da bulunduklarını söyledi.

Okul müdürü Ahmed Buljubasic de okulda 130 öğrencinin Türkçe öğrendiğini belirterek, YEE, UID ve Eyüp Sultan Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

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