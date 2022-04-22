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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da Rus kuşatması altındaki şehirlerden güvenli çıkışların sağlanması, paskalya nedeniyle ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.04.2022
AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Brüksel

Michel, Putin ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ortodoks paskalyası vesilesiyle Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani erişim ve buralardan güvenli çıkışların sağlanması için güçlü çağrıda bulundum." ifadesini kullandı.

AB'nin pozisyonunu tekrarladığını kaydeden Michel, Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımların devam edeceğini vurguladı.

Görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren AB kaynakları ise görüşmenin "oldukça kapsamlı ve uzun" olduğunu bildirdi.

Bir AB yetkilisi, Rusya'nın yanlış hesaplarını ve kayıplarını Michel'in Putin ile paylaştığını, Putin'in etrafındaki "bilgi boşluğunu doldurmak" istediğini aktardı.

Michel'in, Hristiyan Ortodoksların yaklaşan paskalya bayramı nedeniyle insani ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptığını kaydeden AB yetkilisi, ayrıca insani koridorların açılması konusunun gündeme getirildiğini belirtti.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 2 gün önce Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Michel, Zelenskiy'in talep ettiği üzere, Putin'e doğrudan Zelenskiy ile görüşmesi tavsiyesinde bulundu.

Michel'in ayrıca Putin'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 6 Nisan'da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiği, iki liderin barış anlaşması arzusunu dile getirdiğini Putin'e aktardığı bildirildi.

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