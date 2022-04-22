Dolar
14.75
Euro
15.93
Altın
1,941.78
ETH/USDT
2,960.80
BTC/USDT
39,890.00
BIST 100
2,528.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

Ramazan ayının üçüncü cumasında yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da eda ederken, İsrail polisi namazın ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate İHA ile göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Enes Canlı, Mehmet Nuri Uçar   | 22.04.2022
Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Kudüs

Yaşanan gerginlik ve İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinden binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce Filistinli, İsrail askeri noktalarında izdiham oluşturdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 150 bin kişinin cuma namazını Aksa'da kıldığı belirtildi.

Namazdan önce bir Filistinli Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'nin üzerine çıkarak Filistin bayrağı astı.

Namazın ardından ise binlerce kişilik Filistinli gruplar, İsrail’in işgali aleyhine slogan atarak, tekbir getirdi.

İsrail polisi İHA'dan gaz bombası attı

İsrail polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda kalan her yaştan binlerce kişiye insansız hava aracıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişlerine izin verilmişti.

Bu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklerin de Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermişti.

İsrail polisinin baskınında 31 Filistinli yaralanmıştı

İsrail polisi, binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 tedbirleri neredeyse kalmadı
Şanghay’da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail, Mescid-i Aksa'daki gerilimin ülke içindeki Arap nüfuslu kentlere sıçramasından endişeleniyor

İsrail polisi korumasındaki 762 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki 762 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, İsrail'in "Mescid-i Aksa" ihlallerine ilişkin uluslararası aktörlere mektup

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, İsrail'in "Mescid-i Aksa" ihlallerine ilişkin uluslararası aktörlere mektup
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor

İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor