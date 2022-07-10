Bosna Hersek'te Anadolu Ajansına fotoğraf ödülü
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Nino Catic Gazeteciler ve Medya Çalışanları Derneği tarafından, Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarından Denis Zuberi'ye ödül verildi.
Srebrenitsa
Srebrenitsa'daki soykırımın 27. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinde Nino Catic Ödülleri sahiplerini buldu.
Soykırımda hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihad Nino Catic anısına düzenlenen törende "En iyi fotoğraf" ödülü AA'nın olurken, fotoğrafı ölümsüzleştiren Zuberi ödülü teslim aldı.
Srebrenitsa soykırımından bir gün önce 11 Temmuz 1995'te yaşanacaklar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Nihad Nino Catic, Srebrenitsa'dan Boşnak askerlerin kontrolü altındaki "güvenli bölge"ye ulaşmak üzere yola çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Catic'in 9 Kasım 2012'de vefat eden annesi Hajra Catic, soykırımın üzerinden yıllar geçmesine rağmen oğlunun ceset kalıntılarını aramaktan vazgeçmemiş ve bu amacına ulaşamadan da yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.