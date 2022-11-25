Bosna Hersek'te 79 yıllık geçmişe sahip "Devlet Günü" törenlerle kutlandı
Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü" dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.
Saraybosna
Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında ilk tören, başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağının göndere çekilmesiyle yapıldı.
Devlet Günü törenleri, başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde de devam etti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, barış, hoşgörü ve birlik mesajlarının her zamankinden daha değerli olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyesi olma yolunda ilerlemeye emin adımlarla devam edeceğini vurguladı.
Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de Bosna Hersek'in gelecek bir ay içinde AB aday ülke statüsü almasını temenni ederek, "Avrupa Konseyi oturumunda aday ülke statüsü almayı bekliyoruz. Bizim AB ve NATO'dan başka seçeneğimiz yok. İkisi de Bosna Hersek'in geleceği için önemli." dedi.
Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic de 79 yıl önce temeli atılan değerlerin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, Bosna Hersek'in yüzyıllardır sınırları içinde yaşayan halklara eşit davranan bir devlet olduğunu söyledi.
Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde "milli bayram" kabul edilmiyor.
Devlet Günü, 79 yıldır kutlanıyor
Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.
Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.
Oturumda Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.