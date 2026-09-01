Bosna Hersek'in ilk savunma fuarı "Balkan Kalkanı" başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı (Balkan Shield)", kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Saraybosna'daki "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen fuara, Türkiye'den ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), BMC ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) katıldı.

Fuarda, ev sahibi Bosna Hersek'in yanı sıra Slovenya, Çin, ABD ve Mısır'dan savunma alanında çalışan şirketler yer aldı.

Savunmanın yanı sıra teknoloji ve yatırım firmalarını da buluşturan fuarda, 50'den fazla şirket bulunuyor.

Fuarda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da stant açarak, Türkiye'nin savunma alanındaki ürünlerini tanıttı.

Programın açılışında konuşan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, ülkesinde bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinin, savunma ve savunma sanayisinin güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki geleceklerinde önemli bir yer edindiğini söyledi.

Becirovic, küresel ölçekte köklü değişimlere tanıklık ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Savaşlar ve güvenlik krizleri, artan jeopolitik gerilimler, hibrit tehditler, siber saldırılar, insansız sistemler, yapay zeka ve yeni teknolojilerin hızla gelişmesi, güvenlik ve savunma anlayışımızı değiştiriyor. Barışı koruyabilme yeteneği, barışın önemli ön koşullarından biridir. Bu bağlamda Bosna Hersek savunma sanayisi özel bir yere sahiptir. Hedefimiz barışa, caydırıcılığa, dayanıklılığa ve kolektif güvenliğe katkı sağlayacak kabiliyetler geliştirmektir."

"Geçmiş kadim birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ise fuara Türkiye'yi temsilen katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Ayhan, Bosna Hersek ile Türkiye arasında kadim bir geçmiş ve duygusal bir bağ olduğunu kaydetti.

Ayhan, savunma alanında Türkiye'nin tecrübe, bilgi ve birikimini Bosna Hersek ile de paylaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlk olmasına rağmen güzel bir dizayn ve güzel bir program olmuş. Bosna Hersek geçmişte acılar, sıkıntılar yaşadı, Aliya İzetbebegoviç'in evlatları bunları aşarak, bu birlik ve beraberlikle savunma sanayi fuarı düzenleyebilecek kapasiteye geldi. Türkiye olarak savunma sanayi, dünyada en gelişmiş ve gelişmeye devam eden ülkelerin başında geliyoruz. Geçmiş kadim birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz."

Türkiye'nin Bosna Hersek, Azerbaycan gibi dost ve müttefik ülkelerin her zaman yanında olduğunu belirten Ayhan, Bosna Hersekli yetkililerle görüşeceklerini ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

4 Eylül'de sona erecek fuar kapsamında, yapay zeka, siber güvenlik, insansız sistemler ve savunma sanayi ihracat politikalarının ele alınacağı konferans ve bilimsel programlar yapılacak. Üreticiler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurumları ve uluslararası delegasyonlar arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasını hedefleyen yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Fuarın açılışına Bosna Hersek'ten üst düzey devlet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, diğer ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.