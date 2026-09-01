İngiltere'de 1 yılda "terör" suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı yüzde 1434 arttı İngiltere'de 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde gözaltına alınanların sayısı bir önceki döneme göre yüzde 1434 artarak 3 bin 21 oldu.