Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ağustos ayında 2 bin 30 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ağustosta Batı Şeria'da 2 bin 30 saldırı düzenledi Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ağustos ayında 2 bin 30 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ağustos ayında Batı Şeria'da düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 1402, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 628 saldırı düzenlediği ve bunun Filistinlilere yönelik "sömürgeci şiddetin" sürdüğünün göstergesi olduğu kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 21 Ağustos'ta Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil vilayetinin Sair beldesine bağlı Hamruş bölgesinde düzenledikleri saldırı sırasında ateş açmaları sonucu 17 yaşındaki Filistinli Kerim Sind Şelalide'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece 2026'nın başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 25'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların 20'si çocuk, 17'si kadın olmak üzere 164 Filistinliyi doğrudan etkilediği, tarım alanlarına yönelik saldırılarda ise 19 bin 375'i zeytin olmak üzere 21 bin 508 ağacın zarar gördüğü bildirildi.

İsrailliler 32 yeni yasa dışı yerleşim noktası kurmaya çalıştı

Konseyin açıklamasında, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 32 yeni yasa dışı yerleşim noktası kurmaya çalıştığı, bu girişimlerin özellikle Ramallah ve El-Bire, El-Halil ve Nablus bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının geçen ay askeri emirler ve "devlet arazisi" ilanları yoluyla Filistinlilere ait yaklaşık 1629 dönüm araziye el koyduğu aktarıldı.

Konseyin açıklamasında, 106 dönümden fazla araziyi kapsayan 9 "el koyma" emri ile 317 dönümden fazla araziyi kapsayan 8 "güvenlik tedbiri alma" emri çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayında "el koyma", "devlet arazisi" ilanı ve "güvenlik tedbiri alma" emirleri kapsamında hedef alınan arazilerin toplam büyüklüğünün 1945 dönüme ulaştığı ifade edildi.

İsrail makamları 155 yapıyı yıktı

İsrail makamlarının ağustos ayında 71 yıkım gerçekleştirdiği, bu yıkımlarda 47'si meskun, 8'i boş olmak üzere 55 konutun yanı sıra 33 geçim kaynağı tesisi, 61 tarım yapısı ve 6 diğer yapının bulunduğu toplam 155 yapının yıkıldığı bildirildi.

Yıkımlar nedeniyle 75'i çocuk, 56'sı kadın olmak üzere en az 200 Filistinlinin doğrudan zarar gördüğü, İsrail makamlarının Filistinlilere ait yapı ve mülklere ilişkin 44 yıkım tebligatı yayımladığı aktarıldı.

Açıklamada, ağustos ayında İsrail makamlarının Batı Şeria ve Kudüs'te 3 bin 819 yasa dışı yerleşim birimini kapsayan 12 yerleşim planı ve projesini ilerlettiği, sunulan ve onaylanan planların toplam 5 bin 472 dönümlük alanı kapsadığı belirtildi.

Bunlar arasında 1861 yasa dışı yerleşim biriminin inşası için ihale açılmasının öne çıktığı, bunlardan 627'sinin "Kokhav Yaakov" yerleşiminde, 1234'ünün ise E1 bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmenin E1 projesini uygulama aşamasına taşındığı değerlendirmesine yer verildi.

E1 projesi, Doğu Kudüs'ün doğusunda, Filistinlilerin El-Eizariye beldesi yakınlarında yer alan bölge üzerinden Yahudi yerleşim birimi Maale Adumim'i Batı Kudüs'e bağlamayı ve Batı Şeria'nın kuzeyi, merkezi ve güneyi arasındaki Filistin toprak bütünlüğünü kesmeyi amaçlıyor.

İsrail yönetimi daha önce ABD yönetimlerinin baskısı sonucu, Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağı gerekçesiyle E1 projesini askıya aldı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Eylül 2025'te projeyi onaylayarak işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölme yolunda adım attı.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ve 224 yasa dışı yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemleriyle eş zamanlı olarak arttı.

