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Dünya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Bosna Hersek'te başkent Saraybosna başta olmak üzere birçok kentte hava kirliliğinin artması nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İsmail Özdemir  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Saraybosna

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) 460 olarak ölçüldüğü başkent Saraybosna, "dünya büyükşehir hava kalitesi" sıralamasında, en kirli havaya sahip 10 şehir arasında birinci sırada yer aldı.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, başkentin yanı sıra birçok şehirde etkili olan hava kirliliğinin bir süre daha devam edeceği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ülkedeki birçok kentte hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle yollarda görüş mesafesinin azaldığını hatırlatarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balkanların en güzel şehirlerinden biri olarak bilinen, tarihi ve doğal güzellikleri turistlerin uğrak noktası olan Saraybosna'da kış aylarında rutin bir hal alan hava kirliliği, uzmanlara göre, çok eski model araçların saldığı egzoz gazlarının yanı sıra ısınmada kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanıyor.

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