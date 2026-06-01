Bosch, İsrail'deki yapay zeka ve AR-GE merkezini kapatıyor Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği İsrail'deki iki araştırma ofisini kapatma kararı aldı

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, şirketin İsrail'deki ofisi kapatma kararı şirketin Kovid-19 salgınından bu yana yurt dışındaki ilk tesis kapatma operasyonu ve İsrail'in araştırma ekosisteminden çekilen ilk büyük Alman şirketi olma özelliğini taşıyor.

Şirketin, Almanya'da planladığı 20 bin kişilik istihdam kesintisinin gölgesinde kalan bu stratejik adım hakkında resmi bir basın bülteni yayımlamaması dikkati çekti.

Haberi AA'ya doğruladı

Bosch Kurumsal İletişim Yetkilisi Matthias Jekosch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapatma kararının geçen yılın aralık ayında alındığını ve ocakta personellere bildirildiğini doğruladı.

Kararın ekonomik gerekçelerle alındığını vurgulayan Jekosch, "Yapay zeka yetkinliği dünya genelinde Çin ve ABD'deki güçlü merkezlerde, özellikle fiziksel yapay zeka söz konusu olduğunda ise Avrupa'da yoğunlaştı. Bu doğrultuda yetkinliklerimizi bu stratejik noktalarda topluyoruz. Faaliyetlerimizi küresel pazar gelişmelerine ve ticari potansiyele göre rekabetçi şekilde konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Faaliyete 2018'de başlamıştı

Bosch, İsrail’deki araştırma faaliyetlerine 2018 yılında "Bosch Yapay Zeka Merkezi" bünyesinde Tel Aviv ve Hayfa'daki ofislerinde başlamıştı.

Yapay zeka, sensör ve otomasyon alanlarında çalışan ofislerin kapatma sürecinin haziran sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Şirket, BSH, Elmo Motion Control ve Bosch Ventures iştirakleri üzerinden ise ülkedeki ticari varlığını sürdürecek.

Savaş ortamı operasyonel istikrarı sarstı

Handelsblatt’ın haberine göre Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Birliği Tel Aviv Ofisi Başkanı Andrea Frahm, 7 Ekim 2023'ten bu yana Alman uzmanların ve çocuklu ailelerin İsrail’e yerleşmek istemediğini, mevcut savaş ortamının operasyonel istikrarı derinden sarstığını vurguladı.

Frahm, planlama güvencesi olmadan Alman şirketlerinin bölgede yeni ofis açmayacağını belirtti.

Analistler, küresel krizler ve uzayan savaş nedeniyle teknoloji yatırımları ile ticari anlaşmaları 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen İsrail'in, inovasyon ekosisteminde ciddi bir kırılma noktasına ulaştığına dikkati çekiyor.