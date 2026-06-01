İsrail saldırısında atölyesini kaybeden Gazzeli işitme engelli terzi, zorluklara rağmen işinin başında

Yıllarca terzilik yaparak geçimini sağlayan Neccar, Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları sırasında komşu binayı hedef alan bombardımanın ardından çıkan yangında iş yerini, makinelerini ve çalışma ekipmanlarını kaybetti.

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ve senelerdir uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce iş yeri, atölye ve üretim tesisi zarar gördü. On binlerce kişi işsiz kalırken, birçok aile tek gelir kaynağını yitirdi. İşitme engelli Yahya Neccar da bu kişilerden biri oldu.

Atölyesinde bugün yalnızca yangından kurtarabildiği birkaç araçla çalışabilen Neccar, geçimini sağlayabilmek için küçük tadilat işleri yapıyor. Kızı Yasemin Yahya en-Neccar ise hem işlerinde yardımcı oluyor hem de babasının işaret diliyle anlattıklarını çevresindekilere aktarıyor.

Yasemin Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve amcasının yıllarca terzilik yaparak ailelerinin geçimini sağladığını, İsrail saldırısında atölyenin zarar görmesinin ardından babasının bazı ekipmanları yeniden temin ettiğini ancak kaybettiklerinin tamamını karşılayamadığını belirtti.

Babası ve amcasının özel dikim takım elbiseler hazırladığını belirten Neccar, "Babam pantolon, amcam ise ceket dikerdi. Bu iş profesyonellik gerektiriyordu. Atölyede birkaç dikiş makinesi vardı ve hepsi aktif olarak kullanılıyordu. Ailemizin geçimi tamamen bu işe bağlıydı." dedi.

İsrail'in füze saldırısının ardından çıkan yangında atölyedeki tüm makinelerin ve ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini aktaran Neccar, babasının iş yerini yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

Babasının anlattıklarına göre iş yerinin tamamen yandığını söyleyen Neccar, içeride bulunan makineler, çalışma araçları ve ekipmanların da yangında zarar gördüğünü, bu nedenle yılların emeğinin kısa sürede yok olduğunu belirtti.

"Gelir neredeyse tamamen kesildi"

İsrail saldırılarıyla ekonomik koşulların ağırlaşmasının terzilik mesleğini de doğrudan etkilediğini anlatan Yasemin Neccar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir ortamda özel dikim işlerinin büyük ölçüde durduğunu söyledi.

Babasının zamanla bazı ekipmanları yeniden temin etmeye çalıştığını ancak kaybettiklerinin tamamını yerine koyamadığını ifade eden Neccar, "Gelir neredeyse tamamen kesildi. Buna rağmen babam çalışmak zorunda. Çünkü ailenin temel ihtiyaçları ve günlük masrafları devam ediyor." diye konuştu.

Babasının mesleğine olan bağlılığının da onu çalışmaya teşvik ettiğini dile getiren Neccar, babasının uzun saatler boyunca atölyede kalmaya devam ettiğini anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde insanların daha sık alışveriş yaptığını ve bayramlar ile özel günlerde yeni kıyafet diktirdiğini belirten Neccar, bugün ise ekonomik koşullar nedeniyle müşteri sayısının ciddi biçimde azaldığını aktardı.

Baba Neccar'ın artık daha çok paça kısaltma, genişletme ve küçük tadilat işleri aldığını söyleyen genç kız, abluka ve saldırılar nedeniyle malzeme fiyatlarının yükselmesi ve halkın alım gücünün düşmesiyle işlerin eski seviyesinden çok uzak olduğunu ifade etti.

Bir dönem her sezon çok sayıda kişinin babasına özel kıyafet diktirdiğini anlatan Neccar, bugün dükkana gelen müşteri sayısının oldukça sınırlı kaldığını söyledi.

Gazze'de süren saldırılar yalnızca binaları değil ekonomik hayatı da derinden etkiledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların verilerine göre bölgedeki işletmelerin önemli bölümü ya tamamen yıkıldı ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır devam eden abluka nedeniyle zaten kırılgan olan ekonomi, saldırılarla birlikte daha da ağır bir darbe aldı.

"Bayramlar artık eskisi gibi değil"

Yasemin Neccar, babasının bayram günlerine de buruk duygularla hazırlandığını anlattı.

Babasının bayramın Allah'ın bir şiarı olduğunu söylediğini aktaran Neccar, buna rağmen yaşanan kayıplar nedeniyle eski bayram sevincinin hissedilemediğini belirtti.

"Babam, 'Bayram Allah'ın bir şiarıdır ancak maalesef eski bayramlar gibi değil' diyor." ifadelerini kullanan genç kız, savaş öncesinde insanların birbirlerini ziyaret ettiğini, ailelerin bir araya geldiğini ve sokaklarda bayram neşesinin hissedildiğini anlattı.

Bugün ise birçok ailenin yakınlarını kaybettiğini söyleyen Neccar, kendilerinin de akrabalarından bazılarını saldırılarda yitirdiğini belirtti.

Babasının en büyük arzusunun iş yerini yeniden eski günlerine döndürmek olduğunu ifade eden Neccar, "Babama iş yerinin yeniden eski haline dönmesini isteyip istemediğini sorduğumda buna şaşırıyor. Elbette istiyor. Çünkü o zaman hayat daha kolaydı, işler daha iyiydi ve insanlar daha rahat yaşayabiliyordu." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında binlerce iş yeri ve üretim tesisi zarar gördü. Bölgedeki çok sayıda esnaf ve zanaatkar, Neccar gibi hem iş yerlerini hem de geçim kaynaklarını kaybetti. Buna rağmen birçok Filistinli, kısıtlı imkanlarla yeniden çalışmaya başlayarak, ailelerini ayakta tutmaya ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.