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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Borrell'den "İsrail kendini savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanmalı" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğunu ancak bunu uluslararası insani hukuka göre yapması gerektiğini söyledi.

Selen Temizer  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Borrell'den "İsrail kendini savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanmalı" mesajı

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamada Umman'ın başkenti Maskat'ta AB-KİK Ortak Konseyi toplantısının 27'ncisinin yapıldığı duyuruldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının ele alındığını, önceliğin çatışmaları durdurmak ve bölgeye yayılmasını önlemek olduğunda mutabık kalındığını söyledi.

Borrell, alıkoyulan kişilerin serbest bırakılması ve tüm taraflarca sivillerin korunmasının önemini vurgulayarak, toplantı sonunda yayımlanan bildirideki ilgili maddeye atıfta bulundu.

Söz konusu maddede sivillere yönelik her saldırının kınandığını vurgulayan Borrell, halihazırda video konferans yöntemiyle devam eden AB dışişleri bakanları toplantısından İsrail'in yol açtığı sivil kayıpları durdurmakla ilgili karar çıkıp çıkmayacağı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İsrail'in kesinlikle kendini savunma hakkı vardır ama bu uluslararası insani hukuka göre yapılmalıdır."

Borrell toplantıda AB ve KİK'in, tarafların "itidalli davranması" gerektiğinde mutabık kaldığını belirtti.

8 yıl aradan sonra toplandı

Öte yandan ortak bildiriye göre, 8 yıl aradan sonra toplanan AB-KİK Ortaklık Konseyi toplantısında ticaret, güvenlik, siber tehlikeler ve terörle mücadele, doğal afetlere karşı hazırlıklılık gibi konularda işbirliğini derinleştirme mesajı verildi.

Ayrıca "Güvenlik Diyaloğu" ve "bölgesel güvenlik alanında üst düzey forum" olmak üzere iki yeni inisiyatifin başlangıcının yapıldığı, ilk toplantılarını da 2024'ün başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı bildirildi.

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