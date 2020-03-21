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Dünya, Koronavirüs

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi, ülkede 3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin ertelenmesi kararı aldı.

Muhammed Emin Canik   | 21.03.2020
Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle genel seçimin ertelendiğini, yeni seçim tarihinin ülkenin siyasi kesimleriyle anlaşmalı olarak belirleneceğini duyurdu.

Mahkemenin, ülkede ilan edilen karantina süresince çalışmayı durduracağını belirten Romero, yeni seçim tarihinin Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde yapılacak oylamayla tespit edileceğini kaydetti.

Virüsün 19 kişide görüldüğü Bolivya'da pazar gününden itibaren 14 gün geçerli olacak karantina ilan edilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yeni devlet başkanlığı seçimlerinin 3 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı.

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