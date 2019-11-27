Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
106,079.50
Altın
1,459.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda Jandarma İl Komutanları Toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanı Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.

Muhammed Emin Canik   | 27.11.2019
Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Buenos Aires

Bolivya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçici hükümetin, Dışişleri Bakanı Karen Longaric'in, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Walter Oscar Serrate'yi ABD büyükelçiliği görevine getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Walter Oscar Serrate Cuellar'ı Bolivya'nın ABD büyükelçisi olarak görevlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Serrate'nin görevine başlaması için atamanın Evo Morales destekçilerinin çoğunlukta olduğu Senatörler Meclisi'nden onay alması gerekiyor.

Bolivya, 2008'de Morales'in liderliğinde, ülkenin iç meselelerine karıştığı gerekçesiyle ülkedeki ABD büyükelçisini geri göndermiş, Washington yönetimi de Bolivya'ya aynı misillemeyle karşılık vermişti.

İki ülke arasında ilişkilerin düzeltilmesi için 2010 yılında bir anlaşma imzalanmış ancak bu anlaşmadan da sonuç alınamamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya'da Morales seçimlerde aday olamayacak

Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimini kapsayan düzenleme onaylandı

Bolivya'da Morales hakkında 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla soruşturma

Bolivya'da Morales hakkında 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla soruşturma
Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara müdahale

Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara müdahale
Eski Ekvador lideri Correa, fotoğraflarla Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çekti

Eski Ekvador lideri Correa, fotoğraflarla Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çekti