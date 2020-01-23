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Dünya

Evo Morales: Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz. 3 Mayıs'ta halkın oyu ve vicdanıyla demokratik bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

Muhammed Emin Canik   | 23.01.2020
Evo Morales: Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Evo Morales: "Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi tesis edeceğiz"

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa eden Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Nueva Espana Stadyumu'nda düzenenlenen Bolivya Çokuluslu Devleti'nin 14'üncü yıl dönümü etkinliğinde taraftarlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, Evo Morales'in çok sayıda destekçisi katıldı. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Nueva Espana Stadyumu'nda düzenenlenen Bolivya Çokuluslu Devleti'nin 14'üncü yıl dönümü etkinliğinde taraftarlarıyla bir araya geldi.

Morales, 14 yıllık hükümetinin icraatlerini anlattığı ve binlerce kişiye seslendiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Yeniden hükümete gelecek ve demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Sağcıların, fasiştlerin yaptığı gibi silahla ve kurşunla da yapmayacağız. 3 Mayıs'ta halkın oyuyla, vicdanıyla, pasif ve demokratik bir şekilde geri döneceğiz. Benim Bolivya'ya dönmemi istemiyorlar, size şunu söylemek isterim ki, Bolivya'da sağı devirmek için siyaset yapmaya devam edeceğim. Hiçbir korkum yok, biz halkız ve önemli bir gücüz."

"IMF'siz Bolivya'nın mümkün olduğunu gösterdik"

Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) 20 Ekim'deki seçimlerde usulsüzlük belirlediği rapora ilişkin, "OAS'ın nihai raporu ne diyor? 226 sandıkta usulsüzlük buldu. Bu rakam yüzde birden daha az, Bolivya'da 35 bin sandık var. 226 sandığın oyu olmadan da geçen yıl seçimleri kazanırdık." diye konuştu.

İstifa ettiği sürecin ise "darbe" olduğunu vurgulayan Morales, "Bu, ABD'nin yerlilere, zenginlerin fakirlere yaptığı bir darbedir. Bir de bazı sağcı faşist grupların İncil'i diktatörlük için, halkı ve Wiphala'yı küçümsemek için kullanmasını anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Morales, "Bizi affetmediler çünkü kapitalizm ve IMF olmadan özgür ve egemen bir Bolivya'nın mümkün olduğunu gösterdik." dedi.

Etkinliğe, Bolivya'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ni temsil edecek devlet başkanı adayı Luis Arce de katıldı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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