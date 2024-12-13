Dolar
34.95
Euro
36.75
Altın
2,663.62
ETH/USDT
3,930.10
BTC/USDT
101,085.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini 28 Şubat 2025'e kadar uzattı.

Şerife Çetin  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini uzattı

New York

15 üyeli BMGK'de yaptırımların uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından sunulan karar tasarısı, oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, yasadışı silah ithalatına yönelik ambargo, kömür ihracatı yasağı ve el yapımı patlayıcı bileşenlerine ilişkin yasağın uygulanmasını sağlamak amacıyla denizden müdahale yetkisi 28 Şubat 2025 tarihine kadar yenilendi.

Diğer taraftan terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik silah ambargosu tedbirleri, seyahat yasakları ve malvarlığı dondurma tedbirleri de geçerli olmaya devam ediyor.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Eş-Şebab, 12 Nisan 2010'da BMGK'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
Küçükçekmece D100 kara yolunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı
BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza
Stratcom Summit 24 "dijital dönüşüm ve stratejik iletişimde hükümet perspektifleri" paneliyle başladı

Benzer haberler

BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini uzattı

BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini uzattı

Rusya’nın tahminlerine göre yaptırımlardan ötürü AB'nin zararı 1,5 trilyon avroyu aştı

1947'den 2024'e İsrail'in cezasızlık tarihi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
ABD, Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olunacağını açıkladı

ABD, Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olunacağını açıkladı
ABD: Esed rejimi daha önce bugüne benzer bir riskle karşılaştığında kimyasal silah kullandı

ABD: Esed rejimi daha önce bugüne benzer bir riskle karşılaştığında kimyasal silah kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet