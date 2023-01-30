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Dünya

BMGK, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzattı.

Nuri Aydın   | 30.01.2023
BMGK, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl uzattı

Ankara

BMGK'de oy birliğiyle kabul edilen kararda, "Ada'da hüküm süren koşullar göz önüne alındığında, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) 31 Ocak 2023'ten sonra da tutulması ve görev süresinin 31 Ocak 2024'e kadar uzatılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kararda, Ada'da anlaşma olmamasının siyasi gerilimleri artırdığı ve her iki toplum arasındaki yabancılaşmayı derinleştirdiği, sahada geri dönüşü olmayan değişiklikleri riske attığı ve bir çözüm ihtimalini azalttığı belirtildi.

15 üyeli Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri'nden anlamlı ve sonuç odaklı müzakereler için bir uzlaşmaya ulaşma yolunda kaydedilen ilerleme hakkında temmuzda ve Ocak 2024'te olmak üzere iki rapor sunmasını da istedi.

BM'nin en uzun süredir devam eden barışı koruma misyonlarından biri olan kuvvet, 1964'ten beri Ada'da bulunuyor.

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