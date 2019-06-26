Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.79
BIST 100
95,421.05
Altın
1,423.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun." dedi.

Dildar Baykan   | 26.06.2019
BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de çatışmaların tüm şiddetiyle devam ettiğini belirterek, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeybatısında bir ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalara rağmen çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Sağlık merkezlerinin hedef alınmasına tepki

Suriye'nin kuzeybatısında sağlık merkezleri ve hastanelerin de zaman zaman çatışmaların hedefi olduğuna işaret eden Lowcock, "Uluslararası insan hakları kanunları çerçevesinde, ülkeler ve silahlı gruplar da dahil çatışmaların tüm tarafları, saldırılarında sağlık merkezleri ve diğer insani alanları korumakla yükümlüdür." diye konuştu.

Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban mülteci kampında kalan 27 bin kişinin de acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve can kayıplarının yaşandığını anımsatan Lowcock, "Hayat kurtarıcı yardımları sağlamak ve kamptan ayrılmak isteyenlere yardımcı olmak için Rukban'a insani yardımların ulaştırılması çağrılarını sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Lowcock, BMGK'nin sürekli Suriye'deki insani kriz konusunda bilgilendirildiğini ancak insanların çektiği acının devam ettiğini belirterek, "Tekrar tekrar buraya, insanların yaşadığı kabusu anlatmak ve tarafların en temel mesuliyetlerini yerine getirmediğini anlatmak için geliyoruz. Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi

Benzer haberler

BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı

BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı

'Suudi Arabistan'daki soruşturmanın meşruiyeti kalmadı'

BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı

Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu

BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Kaşıkçı cinayetinin kilit isminin yargılanmadığı ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit isminin yargılanmadığı ortaya çıktı