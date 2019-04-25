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Dünya

BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

BM, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini belirterek, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 25.04.2019
BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini belirterek, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Mueller, İdlib, YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı ve Rukban Kampı'ndaki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

İdlib'de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Mueller, ''İdlib'te çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.'' dedi.

Mueller, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye, gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

Hol Kampındaki yabancı uyruklular sorunu bir an önce çözülmeli

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndaki duruma da değinen Mueller, kampta tutulan DEAŞ'a katılan yabancı savaşçılar, eşleri ve çocukları sorununun bir an önce çözülmesi, bu kişilerin ülkelerine geri alınarak uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yargılanması ve rehabilite edilmeleri çağrısı da yaptı.

Ursula Mueller, Rukban Kampı'ndan son haftalarda 7 bin kişinin ayrıldığını ve tahliye edildiğini ifade ederek, tahliyelerin gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. 

Tekerlekli sandalyeyle beş bin kilometre yol kat ederek 3,5 yıl önce Almanya'ya giden engelli Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa da BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı.

Suriye'deki yaşam mücadelesi veren binlerce engelliye yardım edilmesini isteyen Mustafa, Avrupa'daki mülteci ve göçmen karşıtı ülkelere, "Farklı bir dil konuşmamız, farklı giyinmemiz ve farklı inançlara sahip olmamız bizi sizden daha az insan yapmıyor.'' şeklinde seslendi.

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