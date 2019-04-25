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Dünya, Sudan

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi istifa etti

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin, devrik lider Beşir rejiminin önemli şahsiyetlerinden kabul edilen 3 üyesinin istifa ettiği açıklandı.

Adel Abdelrheem Humaida Elfadol,Gülşen Topçu   | 25.04.2019
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi istifa etti

Hartum

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin önemli şahsiyetlerinden kabul edilen generaller Ömer Zeynelabidin, Celaleddin eş-Şeyh ve Babekir et-Tayyib, Konsey üyeliğinden istifa etti. 

Söz konusu istifaların değerlendirilmeye alındığı kaydedildi.

Halk hareketini temsil eden güçlerin üyesi Sati el-Hac ise daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konsey'in, söz konusu kişilerin istifasını onayladığını söylemişti. Hac, bu kişilerin istifasının, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin, Konsey'le düzenlenen toplantıya katılma şartı olduğunu ifade etmişti.

Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum'daki toplantıda, ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya varmıştı.

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