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Dünya

BM'den Lübnan ordusuna 17 milyon avroluk destek

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR), Lübnan'ın güneyde görevlendirdiği ordu birliklerinin eğitim ve teçhizatı için 17 milyon avroluk destek sağlayacağı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
BM'den Lübnan ordusuna 17 milyon avroluk destek Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda UNITAR Barış Bölümü Müdürü Evariste Karambizi'yi kabul etti.

Görüşmede, UNITAR'ın teçhizat, lojistik ve eğitim alanlarında Lübnan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere sağladıkları destekler konuşuldu.

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Karambizi, UNITAR'ın Lübnan ordusuna 17 milyon avro destek sağlayacağını, söz konusu meblağın ülkenin güneyinde görevlendirilecek 4 bin 500 askerin eğitim ve teçhizatında kullanılabileceğini belirtti.

Bununla ordunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı uygulamakla konuşlandığı güneydeki bölgelerde istikrarın sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen Karambizi, Lübnan'a başka yardımların da sağlanabileceğine işaret etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da UNITAR'a ülkesine destekleri için teşekkür etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

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