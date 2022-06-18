BM'den Libya'daki 'nefret söylemine' kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki nefret söylemini kınadığını duyurdu.
Trablus
UNSMIL, "Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Libya'da nefret dilinin, kutuplaştırmak, karalamak ve hakaret için kullanıldığı belirtilerek, bu söylem kınandı. Ayrıca UNSMIL'ın, tüm vatandaşların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmesi hakkına bağlı olduğu vurgulandı.
BM Genel Kurulu 18 Haziran'ı Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü olarak ilan etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.