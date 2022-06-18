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Dünya

BM'den Libya'daki 'nefret söylemine' kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki nefret söylemini kınadığını duyurdu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 18.06.2022
BM'den Libya'daki 'nefret söylemine' kınama

Trablus

UNSMIL, "Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Libya'da nefret dilinin, kutuplaştırmak, karalamak ve hakaret için kullanıldığı belirtilerek, bu söylem kınandı. Ayrıca UNSMIL'ın, tüm vatandaşların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmesi hakkına bağlı olduğu vurgulandı.

BM Genel Kurulu 18 Haziran'ı Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü olarak ilan etmişti.

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