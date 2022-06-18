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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fas'tan, Ukrayna adına savaşan Faslı gencin idam edilmemesi için Rusya'ya çağrı

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna tarafında savaşan Fas asıllı Brahim Saadoun hakkında verilen ölüm cezasının infaz edilmemesi için Rusya'ya harekete geçme çağrısı yaptı.

Khalid Mejdoup, Gülşen Topçu   | 18.06.2022
Fas'tan, Ukrayna adına savaşan Faslı gencin idam edilmemesi için Rusya'ya çağrı

Rabat

İnsan Hakları Ulusal Konseyi'nin Başkanı Amine Buayyaş, Konseyin başkent Rabat'ta düzenlenen 8. Genel Kurul toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buayyaş, Saadoun hakkında Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde verilen ölüm cezasının infaz edilmemesi için ulusal insan hakları kurumlarıyla iletişime geçtiklerini belirtti.

Buayyaş, Ukrayna'nın Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kapatılması nedeniyle konuyla ilgili olarak Rusya İnsan Hakları Kurumuyla iletişime geçtiklerini ve Saadoun'un temyiz sürecinde adil yargılanmadan yararlanması için çaba sarf edilmesini istediklerini kaydetti.

Donetsk'te 3 yabancı askere idam cezası

Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırılmıştı.

Donetsk’teki sözde mahkemede, Ukrayna tarafında savaşan Aiden Aslin ve Shaun Pinner adlı iki İngiltere, Brahim Saadoun isimli Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görülmüştü.

Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etmişti.

Saadoun adına bir temsilci, haklarını güvence altına almak için 14 Haziran'da AİHM'e başvurmuştu.

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