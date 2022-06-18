ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.
New York
Rehoboth sahilinde ekibiyle bisikletle dolaşırken dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki Biden’in yardımına korumaları koşarken, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü https://t.co/8qDX5JHrrN pic.twitter.com/gmJKvl1p1m— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 18, 2022
Joe Biden, vatandaşlarla sohbet etmek için durduğu sırada pedala takılan bisiklet ayakkabısını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.