Dolar
30.71
Euro
32.91
Altın
1,992.94
ETH/USDT
2,623.30
BTC/USDT
49,217.00
BIST 100
8,994.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den İsrail'e Refah'ta "katliamı" engellemesi için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
BM'den İsrail'e Refah'ta "katliamı" engellemesi için çağrı

New York

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uzun zamandır korkulan senaryonun çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını belirten Griffiths, Gazze halkının yarısından fazlasının Refah'a sıkışmış bir şekilde "ölümle göz göze" yaşadığını vurguladı.

Griffiths, söz konusu kişilerin yiyecek, tıbbi hizmet, yatacak ve gidecek yerleri olmadığının altını çizerek, "Tüm Gazze halkı gibi onlar da yoğunluk, kapsam ve gaddarlık açısından eşi benzeri görülmemiş saldırıya maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çoğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 28 binden fazla kişinin öldürüldüğünü kaydeden Griffiths, insani yardım çalışanlarının da "imkansızı zorlayarak" ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Griffiths, tüm bunların üstüne kamu düzeninin çöktüğünü ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların kesilmeye başlandığını anımsattı.

İnsani yardım çalışanlarının vurulduğuna, silah zoruyla tutulduğuna ve öldürüldüğüne işaret eden Griffiths, insani yardım sisteminin yıkılmak üzere olduğunu vurguladı.

Griffiths, bugün alarmı tekrar çaldığını belirterek, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumun Refah'a saldırı karşısında İsrail'e ikazlarını sürdürdüğünü, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildiren Griffiths, insani yardım sistemini sürdürmek için yeterli güvence, malzeme ve personel olmadığını da kaydetti.

Griffiths, "Tarih affetmeyecek. Bu savaşın sonlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar
Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı
Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü, 11 kişi yaralandı
Antalya'da selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Biden yönetiminin, İsrail'in "olası" savaş suçlarını araştırdığı iddia ediliyor

Biden yönetiminin, İsrail'in "olası" savaş suçlarını araştırdığı iddia ediliyor

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı

BM'den İsrail'e Refah'ta "katliamı" engellemesi için çağrı

Mısır medyası, Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantının Kahire'de başladığını duyurdu

Mısır medyası, Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantının Kahire'de başladığını duyurdu
BM: İsrail artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda

BM: İsrail artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda
Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor

Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet