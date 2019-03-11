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Dünya

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli şehit oldu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi   | 11.03.2019
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 Şubat'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Bisam Sami Safi (22) şehit oldu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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