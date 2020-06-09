BM'den 'gıda sistemleri pandemi nedeniyle çöküyor' uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor.'' uyarısında bulundu.
New York
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Guterres, gıda güvenliği konusunda yayımladığı video mesajında, 7,8 milyar olan dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda bulunmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
Dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ve her beş çocuktan birinin yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği yaşadığını belirten Guterres, ''Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor.'' ifadesini kullandı.
Guterres, ''49 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak.'' diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.