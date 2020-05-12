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Dünya

BM'den dini liderlere Kovid-19 ile mücadeleye destek olmaları çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dini liderlere Kovid-19 salgınıyla mücadelede rol almaları çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 12.05.2020
BM'den dini liderlere Kovid-19 ile mücadeleye destek olmaları çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dini liderlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede rol almaları çağrısında bulundu.

Guterres, yayınladığı video mesajında, küresel ateşkes çağrısını destekleyen dini liderlere teşekkür etti ve salgınla mücadelede daha fazla rol alabileceklerini söyledi.

Dini liderlere, toplumları zararlı mesajlara, şiddet, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı uyarması çağrısı yapan Guterres, salgın döneminde kadın ve kız çoçuklarına yönelik artan şiddeti de kınamaya davet etti.

Guterres, dini liderlere, kadınların her alanda eşit şekilde seslerinin duyulması ve temsil edilmesini teşvik etmesi için de çağrıda bulunarak, sosyal mesafe, hijyen ibadet, dini törenler ve cenaze gibi inanç temelli faaliyetlerde Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği önlemlerin uygulanmasına destek olmalarını istedi.

Guterres, salgın nedeniyle milyonlarca öğrencinin eğitime ara vermek zorunda kaldığını hatırlatarak, dini liderlerin eğitim sorununa çözüm için de destek vermesi gerektiğini ifade etti.

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