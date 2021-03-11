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Dünya

BM'den 30'dan fazla ülke için 'açlık ve kıtlık' uyarısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, 30'dan fazla ülkede 34 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu, Güney Sudan'ın Pibor bölgesinde annelerin çocuklarını ölü hayvan derisi ve çamurla beslemek zorunda kaldığını söyledi.

Betül Yürük   | 11.03.2021
BM'den 30'dan fazla ülke için 'açlık ve kıtlık' uyarısı Fotoğraf: Mohammed Hamoud | Sana-Yemen

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin çatışmalar ve gıda güvenliği konulu oturumunda konuşan Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, insan kaynaklı krizler yüzünden bir kez daha uçurumun eşiğine yaklaşıldığına ve dünya genelinde 270 milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 19,6 milyon kişinin dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Beasley, Afganistan, Nijerya, Suriye, Yemen, Sudan, Güney Sudan ve Sahel bölgesinde de gıda güvenliğinin kötüye gittiğini ifade etti.

Beasley, 30'dan fazla ülkede 34 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğuna işaret ederek, Güney Sudan'da Pibor bölgesinin batısında annelerin çocuklarını ölü hayvan derisi ve çamurla beslemek zorunda kaldığının altını çizdi.

"Çatışmalar açlık ve kıtlığa, açlık ve kıtlık ise çatışmalara neden oluyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "İnsanları aç bırakırsanız çatışmaları beslersiniz. Çatışmalar açlık ve kıtlığa, açlık ve kıtlık ise çatışmalara neden oluyor." dedi.

Bir an önce harekete geçilmezse milyonlarca kişinin açlık ve ölümün eşiğine sürükleneceği uyarısı yapan Guterres, kıtlık ve ölümlerin engellenebilmesi için 5,5 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Guterres, "21. yüzyılda kıtlığa ve açlıktan ölümlere yer olmamalı." diye konuştu.


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