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Dünya

İsrail polisinden Kudüs'te Filistinli gençlere ses bombalı müdahale

İsrail polisi, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli gençlere müdahale etti.

Esat Fırat   | 11.03.2021
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinli gençlere ses bombalı müdahale

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, "İsra ve Miraç mucizesi" münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen bir kısım Filistinli daha sonra Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda toplandı.

Uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar yoğunluğun yaşandığı Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda güzel havanın da etkisiyle vakit geçirmek isteyen Filistinli gençlerin zaman zaman marş ve ezgiler söylediğini aktaran tanıklar, bu durumun İsrail polisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Tanıklar, polislerle Filistinli gençler arasında sürtüşmelerin yaşandığını bunun üzerine gençlerin tekbir ile sloganlar atmaya başladığını belirterek, İsrail polisinin ses bombalarıyla gençlere müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede gerginliğin yaşandığını, bazı gençlerin polis tarafından darp edildiğini ifade eden tanıklar, birkaç Filistinlinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail polisinden olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratının Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı ifadesi alınmak üzere Batı Kudüs'teki İsrail polis merkezine çağırdığı belirtildi.

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