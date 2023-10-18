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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyini görevini yerine getirmemekle suçladı

BM üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili, "Eğer BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirip dün çatışmayı durdurabilseydi, halkımıza yönelik bu suç işlenemezdi" ifadelerini kullandı.

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyini görevini yerine getirmemekle suçladı

New York

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında Arap Grubu adına açıklama yaptı.

Arap Grubu'nun birlik olarak hareket ettiğini ve İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği katliam karşısında öfkeli olduklarını aktaran Mansour, "İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu suçu işleyenler cezalarını çekmeli." dedi.

Mansour, "Eğer BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirip dün çatışmayı durdurabilseydi, halkımıza yönelik bu suç işlenemezdi ve 500 kişi halen bizimle olurdu." ifadelerini kullandı.

"BM Güvenlik Konseyi'nin artık uyanması gerekiyor"

"BM Güvenlik Konseyinin artık uyanması gerekiyor." diyen Mansour, BM'nin sadece bu suçu kınamaması ve aynı zamanda acilen ateşkes sağlaması gerektiğini kaydetti.

Mansour, İsrail'in suçlamaları kabul etmemesine ilişkin ise "Netenyahu bir yalancıdır" diyerek, İsrail'in önce hastaneyi bombaladığına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığını, daha sonra hikayeyi değiştirmek için sildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın artık "İsrail'e yeter" demesi gerektiğini belirten Mansour, Biden'ın koşulsuz bir şekilde İsrail'i desteklemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mansour, halihazırda en temel hedefin acil ateşkes sağlanması olduğunun altını çizdi.


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