Ürdün, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi şehitleri için ülkede 3 gün yas ilan etti
Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.
Amman
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmıştı.
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