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Dünya

BM'de 33 yıl sonra Somalili diplomata üst düzey görev

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkan Yardımcılığına 33 yıl aradan sonra ilk kez Somalili bir diplomat seçildi.

Tufan Aktaş   | 30.06.2020
BM'de 33 yıl sonra Somalili diplomata üst düzey görev

İstanbul

Somali’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abukar Osman Bale, ülkesinin tarihte dördüncü kez bu göreve atanan ismi oldu.

Büyükelçi Bale, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 178 ülkenin desteğini alarak 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'la çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Bu vesileyle, kardeş ülke Türkiye ve Türk halkını da tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Somali’nin istikrarı için önemli bir diplomatik adım olarak görülüyor

Büyükelçi Bale’nin BM Genel Kurul Başkan Yardımcılığına seçilmesi, Somali’nin istikrarı ve kalkınma çabaları için önemli bir diplomatik adım olarak görülüyor.

Somalili diplomatlar daha önce BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına, 1963, 1979 ve 1986 yıllarında seçilmişti.




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