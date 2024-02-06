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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Yoğun nüfuslu yerlerin bombalanması savaş suçu teşkil edebilir

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Gazze'nin Refah kentinde nüfusun 5 katına çıktığını belirterek, yoğun nüfuslu yerlerin bombalanmasının savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Şerife Çetin  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
BM: Yoğun nüfuslu yerlerin bombalanması savaş suçu teşkil edebilir Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'nin Refah kentinde nüfusun 5 katına çıktığını belirterek, yoğun nüfuslu yerlerin bombalanmasının savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Gazze'de çatışmalar 5. ayına girerken bilmeniz gereken 5 gerçek" başlığıyla yaptığı paylaşımda Griffiths, Gazze'de sağlık sisteminin yıkımın eşiğinde olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, ihtiyaçların büyüklüğü, güvensizlik ve engellemeler göz önünde bulundurulduğunda insani yardımların tek başına yetersiz olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine de işaret eden Griffiths, "Refah'ın nüfusu 5 katına çıktı. Aileler tıkış tıkış sığınaklarda ve açıkta yatıyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, "Uluslararası hukuk uyarınca yoğun nüfuslu yerlerin bombalaması ve sivillerin yaşam için gerekli ihtiyaçlardan yoksun bırakılması savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerine yer verdi.

İsrail şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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