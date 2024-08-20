BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze kentindeki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.
Ankara
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Wateridge, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.
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Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.
Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.
"Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.
"Şehirler artık mezarlık"
Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.
Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.