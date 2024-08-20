Cenevre'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Cenevre
Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, sivil ölümlerinin durdurulması çağrısı yaptı.
Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İngilizce ve Fransızca İsrail aleyhinde slogan attı.
Bazı göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.
Yaklaşık bir saat süren eylemde, İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.