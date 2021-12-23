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Dünya

BM: Yemen'de 2021 yılında 150 bin kişi yerinden edildi

Ekrem Biçeroğlu   | 23.12.2021
BM: Yemen'de 2021 yılında 150 bin kişi yerinden edildi

Yemen

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2021 yılında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 150 bin Yemenlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BMMYK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'deki aileler, çatışmalar ve kötüleşen ekonomi nedeniyle yerinden edilmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 2021 yılında, çoğu Marib, Taiz ve Hudeyde'den olmak üzere yaklaşık 150 bin Yemenlinin yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, "BMMYK ve çalışma ortakları, yerinden edilmiş kişilere para, barınma ve koruma hizmetleri ile yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen meşru hükümeti dün, savaşın başlamasından bu yana yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon 100 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.


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