Dolar
10.68
Euro
12.11
Altın
1,804.71
ETH/USDT
3,930.10
BTC/USDT
48,299.00
BIST 100
1,788.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Esat Fırat   | 23.12.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, gözaltıların çoğunluğunun Nablus ile Cenin kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını söktü

Dört aydır açlık grevinde olan Filistinli tutuklunun yakınlarından müdahale çağrısı

Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye İzmir'de protez takıldı

Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye İzmir'de protez takıldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadınlara Gazze'deki hemcinslerinden destek

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli kadınlara Gazze'deki hemcinslerinden destek