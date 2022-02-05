Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,033.40
BTC/USDT
41,562.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM uzmanları, Darfurlu silahlı grupların Libya'da para kazanmayı sürdürdüğü görüşünde

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Sudan'ın Darfur bölgesinde hükümetle barış anlaşması imzalayan silahlı muhalif grupların, Libya'da faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Ayşe Doğru   | 05.02.2022
BM uzmanları, Darfurlu silahlı grupların Libya'da para kazanmayı sürdürdüğü görüşünde

Ankara

BM Güvenlik Konseyi'ne dün Sudan'a 2003 Darfur çatışmaları nedeniyle uygulanan yaptırımları takip eden uzmanlar paneli tarafından sunulan raporda, Hartum yönetimiyle 2020’de barış anlaşması imzalayan Darfurlu silahlı grupların, Libya’da varlıklarını ve faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

Raporda, Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri General Halife Hafter'in yanında yer alan grupların liderlerinin, "maddi kaynakları ile su ve yakıt gibi ihtiyaçlarının çoğunu sağladıkları bu ülkeden tamamen çekilme niyetinde olmadıkları, bir ayakları Darfur'da iken diğer ayaklarının Bingazi'de olacağı" sözlerine yer verildi.

Libya'da varılan ve yabancı grupların ülkeden çıkması çağrısında bulunan ateşkes anlaşmasına rağmen Darfurlu grupların Hafter'in Libya Ulusal Ordusu altında alan koruma ve kontrol noktalarında adam yerleştirme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen raporda, 2020 Cuba Barış Anlaşması'na imza atan 5 Darfurlu grubun yaptıkları karşılığında ödeme ve lojistik destek aldığı aktarıldı.

Ödemeleri BAE tarafından yapıldı

Raporda, Darfurlu grupların liderleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri tarafından Libya'ya yapılan görüşmelerde ödeme ve lojistik destek kararı alındığı vurgulanarak, "BAE tarafından sağlanan ödemeler, kendine komisyon alan Libya Ulusal Ordusu tarafından Darfurlu gruplara aktarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son aylarda Libya'daki göreceli barış ortamı ve seçimlerin duyurulmasıyla Darfurlu gruplar üzerinde ülkeyi terk etmeleri için baskı oluştuğu belirtilen raporda, ödemelerin de azaldığına işaret edildi.

Raporda, Sudan'a yönelik silah ambargosunun Darfur'a silah, diğer askeri mühimmat aktarılmasıyla ihlal edildiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti
Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

Benzer haberler

BM uzmanları, Darfurlu silahlı grupların Libya'da para kazanmayı sürdürdüğü görüşünde

BM uzmanları, Darfurlu silahlı grupların Libya'da para kazanmayı sürdürdüğü görüşünde

Libyalılar için önemli tarihi bir şahsiyet: Türk denizci Turgut Reis

BAE: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik

İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret
Ürdün'den, 'terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız' açıklaması

Ürdün'den, 'terör saldırılarına maruz kalan BAE'nin yanındayız' açıklaması
Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek

Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek