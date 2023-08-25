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Dünya

BM: Uluslararası toplum, Sudan'daki çatışmalara yeterince ilgi göstermedi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Sudan'da devam eden ve ülkeyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren çatışmalara uluslararası toplumun yeterince ilgi göstermediğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
BM: Uluslararası toplum, Sudan'daki çatışmalara yeterince ilgi göstermedi

Cenevre

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumun ülkede devam eden çatışmalara yeterince ilgi göstermediğini vurgulayan Laerke, tarafların savaş kurallarına uymadığını söyledi.

Laerke, tüm ülkenin savaş nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "BM'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşamamasının temel nedeni, öncelikle savaşın kendisi, yol kapatmalar ve bürokratik engeller." dedi.

Sudan için bu yıl 2,6 milyar dolar tutarında insani yardım çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Laerke, bunun yalnızca yüzde 26'sının (666 milyon dolar) finanse edildiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de Sudan'da savaştan etkilenen bölgelerdeki hastanelerin yüzde 67'sinin mayıs sonu itibarıyla hizmet dışı olduğunun altını çizdi.

Jasarevic, "İnsanların temel sağlık hizmetlerini alması bile çok zor. Bazı bölgelerde hastaneleri etkileyen yaygın elektrik kesintileri de yaşanıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ise Sudan'daki savaşın başlamasının ardından 2 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi.

Elder, "Sudan'da çocuklar, uluslararası hukuka aykırı olarak saldırıya uğruyor ve saldırı amacıyla kullanılıyor." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Beşinci ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde devam eden şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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