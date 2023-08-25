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Dünya

ECOWAS: Nijer halkına savaş ilan etmedik

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Touray, Nijer halkına savaş açmadıklarını ve ülkeyi işgal etme gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Adam Abu-bashal  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
ECOWAS: Nijer halkına savaş ilan etmedik

Abuja

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Touray, Nijer'deki siyasi krize ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, ECOWAS'ın Nijer için aldığı kararları değerlendirdi.

ECOWAS'ın Nijer halkına savaş ilan etmediğini ve ülkeyi işgal gibi bir planının bulunmadığını dile getiren Touray ancak meşru güç de dahil olmak üzere yaptırım ölçeklerinin etkinleştirildiğini belirtti.

Touray, güç kullanımının zorunlu hale gelmesi durumunda ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetinin konuşlandırılmaya hazır bulunduğunu ancak diplomatik çabalar sonucu cunta yönetiminin olumlu adımlar atmasından umutlu olduğunu vurguladı.

Nijer'de yönetime el koyan askerlerin yeniden düşünmeleri için çok geç olmadığını çünkü toplumun darbeye göz yummayacağını kaydeden Touray, 3 yıllık geçiş sürecinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve orduyu bir an önce sivil yönetime dönmeye çağırdı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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