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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: 'Ukrayna'da biyolojik faaliyetler' iddiasını destekleyecek kanıt yok

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "ABD'nin Ukrayna'da biyolojik faaliyetler yürüttüğü" iddiasını destekleyecek kanıtlar bulunmadığını söyledi.

Mücahit Oktay   | 18.03.2022
BM: 'Ukrayna'da biyolojik faaliyetler' iddiasını destekleyecek kanıt yok

New York

New York'ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Yüksek Temsilci Nakamitsu, Rus temsilcinin "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik faaliyetleri" iddiasını değerlendirdi.

Nakamitsu, "BM'nin bu iddiaları destekleyecek kanıtları yoktur ve BM bu konularda kapsamlı bir soruşturma yürütme yetki ve kabiliyetinden yoksundur." dedi.

Ukrayna'daki 15 nükleer reaktörden 8'inin hala normal şekilde çalıştığını da doğrulayan BM yetkilisi, "Rusya'nın patlayıcı silah kullanması sonucunda Ukrayna'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz ve ölü sayısının çok daha yüksek olması muhtemeldir. Bu nedenle, düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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