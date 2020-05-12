Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BM sağlık teknolojisine erişimi artırmayı hedefliyor

BM Teknoloji Bankası, UNDP, WHO ve UNCTAD ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin salgınlarda kullanılan kişisel korunma malzemesi üretimi teknolojilerine erişimlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje başlattı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.05.2020
BM sağlık teknolojisine erişimi artırmayı hedefliyor

Ankara

Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte Teknolojiye Erişim Ortaklığı’nı (TAP) bugün başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, ortaklık, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelelerini güçlendirmek ve hayat kurtaran sağlık teknolojilerine erişimini arttırmayı amaçlıyor.

Kovid-19 salgının ortasında kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve tanı ihtiyacı katlanarak artarken, kısıtlı kaynaklara sahip ülkeler salgınla etkili şekilde mücadele edebilmek için ihtiyaç duydukları araçları genellikle alamıyor ya da üretemiyor.

Teknik uzmanlığa, eğitime ve düzenleyici çerçeveye erişim sağlanamaması, bu bölgelerde, özellikle solunum cihazı gibi daha karmaşık ürünler başta olmak üzere gerekli ekipmanın yerel üretimini de kısıtlıyor.

TAP, kritik uzmanlığa sahip üreticilerle gelişmekte olan ülkelerdeki üreticileri buluşturarak, gerekli sağlık teknolojileri ve ekipmanlarının ciddi boyuttaki eksikliği sorununa eğilmeyi hedefliyor. Söz konusu üreticiler, bu araçların üretimini arttırmak için gerekli bilgi, teknik uzmanlık ve kaynakları paylaşacak. TAP aynı zamanda ülkeleri, kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan uygun fiyatlı teknoloji ve ekipman geliştirmeleri konusunda destekleyecek.

TAP, yeni teknolojiler geliştirme ve bu teknolojileri uyarlama konusunda hükümetlere destek sağlamak amacıyla 2016'da kurulan "En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası" liderliğinde yürütülecek.

Gelişmekte olan tüm ülkelere açık olan bu girişime, girişimin temel ortakları UNDP, UNCTAD ve WHO tarafından da destek sağlanacak.

Kovid-19'a müdahale çabalarının eşgüdümlü ve tamamlayıcı olmasını sağlamak için diğer ilgili girişimlerle iş birliği de yapılacak. TAP başta dünyanın gelişmekte olan ülkelerindeki üreticilerle çalışmaya başlayacak.

BM Kalkınma Sisteminin Kovid-19 salgınının sosyo-ekonomik etkilerine karşı koymak için genel yaklaşımı doğrultusunda kurulan ortaklık, test ve tedavi için küresel kapasitenin artırılmasını, en savunmasız kişilere sosyal koruma sağlamayı ve ülkeleri gelecekteki salgınlara karşı dayanıklı hale getirmeyi içeriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Teknoloji Bankası Genel Direktörü Joshua Setipa, hayat kurtaran teknolojilere erişim olmadan, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'un yıkıcı etkilerine hazırlıksız olacağını belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojileri kendileri üretmelerini sağlayarak, onları iyileşme yoluna koymaya yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e ulaştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı
BM sağlık teknolojisine erişimi artırmayı hedefliyor
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e ulaştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e ulaştı

Kovid-19'la mücadelede Trump hükümeti sınıfta kaldı

BM sağlık teknolojisine erişimi artırmayı hedefliyor

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçti
Beyaz Saray gazetecilere günlük Kovid-19 testi yapacak

Beyaz Saray gazetecilere günlük Kovid-19 testi yapacak

İçişleri Bakanlığı çay üreticileri için genelge yayınladı

İçişleri Bakanlığı çay üreticileri için genelge yayınladı