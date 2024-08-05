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Dünya

BM, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artmasından derin endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artmasından derin endişe duyduğunu ve taraflara tehlikeli bir hal alan bu durumu yatıştırmak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
BM, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artmasından derin endişe duyuyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'da tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artması konusunda derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, nüfuz sahibi ülkeler ile tüm tarafları, çok tehlikeli bir hal alan bu durumu yatıştırmak için acil olarak adım atmaya çağırdı.

Türk, insan hakları ve sivillerin korunmasının en önemli öncelik olması gerektiğini bildirdi.

Bölgede son 10 ayda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere sivillerin bombalı ve silahlı saldırılar sonucu dayanılmaz acı ve eziyet çektiğini vurgulayan Türk, "Bu durumun daha da kötüye gitmesi ve siviller için daha korkunç sonuçlar doğurmasını önlemek için her şey ama her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

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