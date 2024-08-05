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Dünya

Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında yeni evlilikler azaldı

Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında kayıtlara geçen yeni evliliklerin sayısının 9 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Şilan Turp  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında yeni evlilikler azaldı

Ankara

Vatandaşlık İşleri Bakanlığı, ülkedeki evlilik oranlarına ilişkin son verileri açıkladı.

Verilere göre, Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında 3 milyon 43 bin olarak kaydedilen evlilik sayısı, geçen yılın aynı dönemine ait verilere kıyasla yüzde 13 düştü.

Yaklaşık 1 milyon 46 bin evlilik sayısıyla düşüşün en çok görüldüğü 2024'ün ikinci çeyreğinde kaydedilen sayı, yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 26 azaldı.

Yeni evliliklerin ilk 6 aydaki düşüşünün yılın geri kalanında da sürmesi halinde 2024'deki toplam evlilik sayısının 6 milyon 5 binin altına düşmesi öngörülüyor. Bu da, 2024'teki evliliklerin sayısının, 7 milyon 68 bin çiftin evlendiği 2023'ün ve 11 milyon 33 bin yeni evliliğin kaydedildiği 2016'nın gerisinde kalacağı anlamına geliyor.

Yeni evlenenlerin sayısının son 9 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtilerek, bu düşüşünün nedeni olarak ekonomik baskılar, değişen sosyal normlar ve büyük şehirlerde artan hayat pahalılığı gösteriliyor.

Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.

Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

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